Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo all’ultima parte di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Ariete

Ottime stelle per l’amore e le relazioni. Le amicizie con Toro e Capricorno sono speciali e potrebbero diventare qualcosa di più. Nel lavoro non tutto è perfetto, ma ci sono continui miglioramenti. Questo martedì 21 aprile Venere e Plutone potranno creare interferenze nel vostro rapporto di coppia. Da una parte, infatti, il lavoro vi costringerà a mettere in secondo piano il partner e l’amore, dall’altra vi farete esigenti sul piano affettivo nell’intenzione di essere sempre al centro dell’attenzione della persona amata.

E’ chiaro che questo sarà il modo migliore per rovinarvi la giornata. Nel lavoro, fase interessante per la stragrande maggioranza di voi, di sicuro almeno per quanti sapranno giocare bene le loro carte. Non è il momento di puntare sui tempi lunghi.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Toro

Siete al massimo dell’accelerazione in questo periodo: vi sentite costantemente su di giri, come un motore d’aereo prossimo al decollo! Se siete innamorati e ricambiati, potete contare sulla massima fiducia nel partner e della più completa confidenza.

Per alcuni non mancheranno avventure erotiche e colpi di fulmine da gestire con accortezza e saggezza. Nel lavoro, senza forzare le situazioni, i buoni risultati verranno da sé. Le cose devono evolversi secondo ritmi naturali. L’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa vi sosterranno per tutta la giornata.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Gemelli

Sarà una giornata vincente per molti di voi: la vostra carica sentimentale, l’esuberanza e l’entusiasmo con cui affronterete qualsiasi cosa vi permetterà di essere sempre padroni della situazione.

Se avete una vita di coppia soddisfacente, questa funzionerà ancora meglio e, quel che più conta, secondo le vostre personali aspettative. Belle, bellissime novità per i single. Nel lavoro, questo martedì vi darà non poche opportunità per appagare il bisogno di realizzarvi: astri favorevoli agevoleranno dialoghi, contatti e svolte importanti nella vostra vita lavorativa. Potrete dimostrare quale sia il vero significato della parola professionalità.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Cancro

Un’altalena di emozioni. Sarà proprio bizzarra questa giornata per molti di voi Cancro. Che cosa potrà succedere? In molti di voi predominerà il desiderio di evasione, di fuga dalle responsabilità precise che la vostra condizione sentimentale vi impone.

Una giornata movimentata anche per i single: gli incontri (virtuali) non mancheranno e alcuni di essi potrebbero perfino diventare, nel prossimo futuro, amori importanti. Nel lavoro invece, per evitare critiche e perdite di tempo, mostratevi precisi e organizzati al massimo grado. Buone opportunità per chi lavora alle dipendenze altrui.