Rinvio tasse: congelate fino a giugno Iva, contributi e ritenute autonomi, per fronteggiare l’emergenza coronavirus

Rinvio del pagamento delle tasse fino a giugno. Questo è solo uno dei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sotto il profilo economico. Liquidità per le imprese, sospensione di tasse e contributi, golden power rafforzato più un gruppo eterogeneo di altri interventi. Le misure principali che rientrano nel pacchetto del decreto legge per garantire liquidità alle imprese che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’epidemia.

Il provvedimento, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri, è un antipasto da almeno 10 miliardi di euro di quello che sarà “il decreto di Aprile”, ovvero il contenitore con cui il Governo conta, entro la metà del mese, di rifinanziare per almeno 15 miliardi gli ammortizzatori sociali per lavoratori, famiglie e autonomi colpiti dalla crisi sanitaria e soprattutto dalle misure di contenimento dell’epidemia. Il Cdm ha approvato anche un decreto sulla scuola. Ecco invece le principali misure previste dal decreto liquidità.

Rinvio tasse

Circa 10 miliardi di euro di tasse e contributi rinviati a fine giugno. Imprese, lavoratori autonomi e partite Iva potranno far slittare di due mesi i versamenti e i pagamenti tributari di aprile e maggio, a condizione che abbiano subìto perdite a marzo del 33% (entro i 50 milioni di ricavi) o del 50% (sopra i 50 milioni). Resta aperto, invece, il nodo di Imu e Tasi: il rinvio dei versamenti sarà affidato ai Comuni. Mentre viene esteso il credito d’imposta al 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro anche a mascherine e protezioni individuali.

Dunque sono congelati i versamenti di Iva e ritenute anche per aprile e maggio, secondo la dimensione del calo di fatturato delle imprese. Prevista anche una proroga di altri due mesi dello stop al versamento delle ritenute per autonomi e partite Iva con giro d’affari entro i 400mila euro. Si tornerà a pagare entro fine giugno, se si vuole anche in 5 rate senza sanzioni e interessi.