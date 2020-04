Coronavirus, medici e infermieri tedeschi in arrivo a Boscotrecase

Boscotrecase. Arriveranno nel primo pomeriggio di oggi, 1 aprile 2020, quattro operatori sanitari tedeschi destinati a operare all’ospedale di Boscotrecase.

Boscotrecase, in arrivo medici e infermieri tedeschi

Si tratta di due medici anestesisti e due infermieri specializzati. Resteranno al Covid Hospital per 10 giorni. Vengono, oltre che per offrire il loro contributo in questa fase di emergenza, anche per confrontarsi sulle modalità adottate dall’Asl Napoli 3 Sud per la trasformazione in tempi rapidissimi di un ospedale tradizionale in uno esclusivamente dedicato alla cura dei pazienti Covid.

Ma anche per studiare le modalità di risposta del sistema sanitario italiano allo sviluppo dell’epidemia da Covid 19.Due medici e due infermieri tedeschi arrivano al Covid Hospital di Boscotrecase. Alle 17 saranno accolti presso il comune dai dirigenti Asl Napoli 3 Sud e dal sindaco di Boscotrecase.I quattro sanitari saranno ospitati gratuitamente da una struttura ricettiva messa a disposizione da un imprenditore del luogo.