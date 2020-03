Coronavirus, è positivo il premier inglese Boris Johnson

Anche il premier inglese Boris Johnson è risultato positivo al Coronavirus. Ha sintomi lievi e si è messo in isolamento.

“Nelle ultime 24 ore, ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al Coronavirus”, si legge in un post su Twitter. Subito dopo aver accusato qualche sintomo, il premier è stato sottoposto a tampone che è risultato dunque positivo.

Jhonson ha 55 anni ed è a capo del governo dal luglio del 2019. Il premier fino a qualche giorno fa aveva spiegato che il contagio dovrebbe raggiungere il 60% della popolazione in modo da sviluppare la cosiddetta immunità di gregge.

“Sì, il Coronavirus è una brutta malattia ma nella maggioranza dei casi ha soltanto sintomi lievi”, ha dichiarato Sir Patrick Vallance, una delle due massime autorità mediche del governo di Boris Johnson. “Il virus sarà stagionale e tornerebbe anche il prossimo inverno. Per questo è importante sviluppare un’immunità di gregge, per tenere sotto controllo il virus a lungo termine”.

Attenzione: Vallance parla di immunità di gregge acquisita attraverso il contagio del coronavirus, non per via di vaccinazioni di massa, come di solito accade. Anche perché un vaccino per il Covid19 ancora non c’è e potrebbe arrivare solo tra un anno. “Con il 60% della popolazione infetta dal virus, avremmo una immunità di gregge”, ha spiegato Vallance a Sky News.

Coronavirus in Gran Bretagna

I casi accertati sono 11.658, con 578 morti, secondo i dati del ministero britannico della Sanità. Il 26 marzo, per la prima volta, i decessi sono aumentati di oltre 100 (+115) in un giorno. Intanto, i test eseguiti nel Paese sono saliti a quasi 105.000.

Intanto, continua nel Regno Unito la mobilitazione dei medici e degli infermieri che chiedono garanzie sugli equipaggiamenti protettivi e le condizioni minime di lavoro sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Ieri il governo di Boris Johnson, accusato da più parti di non aver provveduto per tempo, ha confermato l’arrivo negli ospedali di 7,5 milioni di kit extra reperiti anche grazie all’aiuto dei militari.