“La candela della speranza è un rito satanico”, il messaggio cristiano su Whatsapp è una bufala

La candela della speranza in realtà è un rito satanico. E’ questa l’ultima catena Whatsapp che ieri si è diffusa a proposito del Coronavirus. Circola in queste ore n messaggio WhatsApp con il quale pare si parla di un presunto rito satanico abbinato alla candela della speranza. Si tratta dell’ennesima bufala che circola in questi giorni associata al Covid-19.

Ieri ha riscosso grande successo la catena della candela della speranza. Si chiedeva agli utenti di Whatsapp di cambiare la propria immagine del profilo con una candela accesa. Un modo per commemorare e ricordare tutti colori che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Poi in serata è circolato il messaggio che quella catena era in realtà il preludio di un rito satanico.

La candela della speranza un rito satanico

Il flash mob virtuale della candela, pensato per dare un messaggio globale anti Covid-19, è stato ieri interrotto da un altro messaggio che ha fatto il giro degli smartphone. Tutti sono stati invitati a rimuovere le suddette foto, in quanto sarebbero associate ad un rito satanico in occasione del 24 marzo. Questo il messaggio che circola su Whatsapp: “*MESSAGGIO CRISTIANO URGENTE IMPORTANTE* Cancellate subito tutte le candele che avete messo nei social. E’ un rito satanico: il 24 marzo è la festa della bestia e si prepara con l’accensione di una candela dal 23 sera. Avvisate quanti hanno pubblicato l’immagine di una candela accesa. Grazie”.

Come ha certificato anche bufale.net, si tratta di una fake news fatta circolare ad arte in giorni in cui c’è molta apprensione da parte di tutti gli italiani. Insomma da un lato, abbiamo avuto l’annuncio dell’invito ad impostare come foto del profilo la cosiddetta candela della speranza. Dall’altro è pervenuta un’altra catena dove ci viene annunciato che la candela della speranza rappresenti addirittura un rito satanico che prende forma il 24 marzo. Se la prima è possibile definirla un flash mob virtuale, la seconda è assolutamente una bufala.