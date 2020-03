Coronavirus, primo caso a Melito. Il sindaco: “Restate a casa, andrà tutto bene”

Anche a Melito si registra il primo caso positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Amente attraverso un post su Facebook.

Coronavirus, primo caso a Melito

“Con sommo rammarico, ma con la franchezza che mi ha sempre contraddistinto, devo informarvi che, purtroppo, anche il nostro Comune ha registrato il primo caso di Coronavirus”, scrive il primo cittadino.

“Qualche minuto fa ho ricevuto la chiamata della Protezione Civile e la conseguente mail dove venivo aggiornato delle generalità della persona affetta da Coronavirus. Immediatamente, come sindaco e come medico, mi sono voluto sincerare delle condizioni del nostro concittadino e tra poco vi aggiornerò nei dettagli”, continua su Facebook.

Poi, come da protocollo, fa sapere che verrà disposta la quarantena per la famiglia del paziente positivo al Covid-19 e per “tutte le persone che sono venute a contatto con lui”.