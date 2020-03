Pane fatto in casa: ingredienti e procedimento per fare il pane fatto in casa

Pane fatto in casa. Oggi prepariamo insieme il pane comodo, un pane senza impasto, facile da fare, perfetto da preparare in anticipo, possiamo infatti lasciare l’impasto a riposare in frigorifero per un giorno interno, visto che utilizziamo poco lievito e per questo motivo l’impasto non diventerà acido.

Possiamo anche prepararlo la sera prima, lasciarlo in frigorifero tutta la notte e poi cuocerlo la mattina, con calma. Il tempo di lievitazione possiamo gestirlo a piacere, può andare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 24 ore.

Un pane semplice da realizzare, con un impasto molto idratato, che si prepara direttamente con la forchetta, senza bisogno di lavorare l’impasto con le mani o con l’impastatrice. Questa ricetta è davvero furba e abbiamo bisogno solo di pochi ingredienti per realizzarla, che tutti abbiamo in dispensa.

Per preparare il pane comodo mettiamo in una ciotola la farina, aggiungiamo il lievito di birra disidratato, il mezzo cucchiaino di zucchero per attivare il lievito, il sale e mescoliamo con le mani.

In un’altra ciotola mettiamo l’acqua e versiamo la farina un po’ alla volta, mescolando con una forchetta. Non preoccupiamoci se l’impasto sembra un pochino granuloso, è normale! Una volta aggiunta e incorporata tutta la farina, facciamo riposare l’impasto nella ciotola, coperto da pellicola, per circa 10/15 minuti a temperatura ambiente. Poi riprendiamo l’impasto e con una spatola da cucina giriamolo più volte, quindi lasciamolo riposare ancora per 10 minuti. Ripetiamo questo passaggio per due o tre volte. Vedremo il nostro impasto più liscio e omogeneo.