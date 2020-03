Coronavirus, la Germania chiude le frontiere con Francia, Svizzera e Austria

L’emergenza coronavirus inizia a farsi sentire in tutto il mondo. La Germania ha annunciato che da lunedì mattina alle ore 8 chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria.

Secondo quanto riportato dalla Bild, la circolazione delle merci dovrebbe comunque essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari. Al momento in Germania sono stati registrati 5.072 casi di Covid-19.

In Francia sono 3661 i casi identificati e 79 i morti. Per questo motivo, è stata decisa la chiusura di tutti i luoghi pubblici “non indispensabili”. In Baviera, però, l’aumento dei contagi in tutta Europa non ferma le elezioni comunali che si svolgono regolarmente, portando alle urne, solo in Francia, 48 milioni di persone.

In Spagna, dove è risultata positiva la moglie del primo ministro Pedro Sanchez, il numero dei contagi sale vertiginosamente: ci sono, al momento, 7.753 casi accertati e 288 decessi.

L’Austria chiude tutto come L’Italia: da lunedì 16 marzo per una settimana imposte alla popolazione numerose restrizioni per contenere la diffusione del contagio. La polizia controllerà il rispetto delle misure. Il land austriaco Tirolo allontana dal suo territorio i non residenti. In quarantena tutta la Repubblica Ceca, è misura che verrà messa in campo dal premier Andrej Babis. Attualmente nel Paese ci sono 214 casi di Covid -19, con un aumento di 25 rispetto alla giornata di sabato.