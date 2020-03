Coronavirus, la lettera della Tekno Service ai dipendenti: “Insieme supereremo questo momento di difficoltà”

In piena emergenza Coronavirus, Nicola Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, scrive una lettera a tutti i suoi dipendenti. Ringrazia per “l’abnegazione, la fiducia e l’attaccamento al lavoro che state dimostrando. Vi fa onore e dimostra ancora una volta che siamo una Grande Famiglia”.

“E’ un momento difficile in cui il Covid-19 (Coronavirus) ha determinato sgomento sull’intera comunità, una spada di Damocle, che tutti, purtroppo, ci portiamo in ogni azione del nostro percorso quotidiano. Ci sono uomini e donne impegnate ogni giorno con il lavoro, spesso esposti ad emergenze e rischi derivante dall’emergenza sanitaria”, inizia così la missiva inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutto il personale.

“Una triste testimonianza che coinvolge tutti. Di sicuro, quindi, gli operatori obbligati nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata sono i più esposti, purtroppo – si legge nella lettera. – Sento, dunque, il dovere di ringraziarvi per il coraggio, l’entusiasmo e la passione professionale che, ogni giorno, continuate ad avere nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, servendo le Comunità in cui operiamo e che, tra l’altro, non può avere interruzione come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, grazie! Grazie per l’abnegazione, la fiducia e l’attaccamento al lavoro che state dimostrando. Vi fa onore e dimostra ancora una volta che siamo una Grande Famiglia. Una famiglia che si vuole bene. Insieme supereremo questo momento di difficoltà. Io ci credo!”, conclude nella missiva”.