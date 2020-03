Mugnano, droga e pistola in casa: due arresti

A Mugnano di Napoli i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 49enne incensurato di Marano e l.c., un 56enne di Villaricca già noto alle forze dell’ordine.

I militari, durante uno dei servizi di controllo antidroga disposto dal comando provinciale di napoli, hanno riconosciuto il 56enne mentre guidava e lo hanno seguito.

C.l. ha raggiunto un’altra persona a Corso Italia e lì è entrato nella sua autovettura per poi recarsi in una strada chiusa poco distante. I militari li hanno fermati, controllati e perquisiti: il 49enne nascondeva nei calzini due panetti di hashish per un peso di 200 grammi e la somma contante di 740 euro.

Estesa la perquisizione anche a casa dei due uomini. Nell’abitazione di C.l. i militari hanno trovato 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di 1700 euro.

Inoltre, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto una pistola legalmente detenuta ma che l’uomo custodiva con il colpo in canna e pronta all’uso nel cassetto del comodino della propria camera da letto. Posti sotto sequestro droga, soldi e pistola. I arrestati sono ai domiciliari in attesa di giudizio.