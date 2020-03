La vitamina C combatte il Coronavirus, tutto falso. L’audio fake

Ormai le fake news sul tema Coronavirus sono all’ordine del giorno, ed oggi 11 marzo abbiamo avuto un’altra prova in merito, se pensiamo a quanto raccolto nelle ultime ore a proposito della vitamina C Cebion. Sostanzialmente, il messaggio audio che circola su WhatsApp non fa altro che alimentare disinformazione su un potenziale rimedio per limitare gli effetti del virus, nonostante siano già trapelate delle smentite significative sotto questo punto di vista.

Audio Vitamina C

“Buongiorno a tutti. Scusate, allora le mie notizie invece riguardano la salite. Sono arrivate adesso le notifiche a noi ospedalieri dal San Gerardo di Monza, dal Policlinico, dal Sacco, insomma gli ospedali quelli più impestati, facciamo prima a dir così. Allora, è efficacissima la vitamina C sui pazienti già affetti da coronavirus. La stanno usando come terapia e i pazienti rispondono benissimo. Quindi, assunzione di vitamina C anche come a scopo preventivo nell’ordine di 1-2 grammi al giorno. Come fare? Sicuramente una spremuta di arancio, limone e un kiwi al giorno se si utilizza l’alimentazione ma supplementato da una compressa da 1 grammo di Cebion, vitamina C che trovate nelle parafarmacie o nelle farmacie. Mi raccomando, questa cosa divulgatela il più possibile. Vitamina C a tutti quanti, bambini, adulti e soprattutto anziani nell’ordine di 1/2 grammi al giorno. Ciao.”

Come è stato riportato anche dallo staff di Bufale.net, si afferma erroneamente che la vitamina C Cebion possa aiutarci a fronteggiare al meglio una minaccia come quella del Coronavirus. Alimentando il tutto a specifiche dritte sull’alimentazione.

L’ufficio stampa del tanto chiacchierato Ospedale Sacco ha smentito uno scenario di questo tipo. In sostanza, al momento non ci sarebbero prove sufficienti per affermare che la vitimina C Cebrion abbia tutte le carte in regola per contrastare il Coronavirus.