Bonus 18 anni 2020, da oggi può essere richiesto per i nati nel 2001

Bonus 18 anni. Sei nato nel 2002 ed hai appena compiuto 18 anni? Puoi richiedere un bonus di 300 euro. Infatti, secondo le ultimissime notizie, il bonus cultura 2020 per i giovani 18enni è stato prorogato anche se con una riduzione dell’importo. 300 euro invece di 500.

Bonus 18 anni per i nati nel 2001

Il Bonus 18 anni 2020 nati 2001, invece, è richiedibile da oggi su 18app, la piattaforma istituita dal Governo che funziona su smartphone tablet e pc e attraverso la quale il ’18enne, può registrarsi per mezzo di SPID ed identificarsi ditigitalmente ed effettuare i propri acquisti online.

Si ricorda che 18app è funzionante SOLO per chi ha compiuto i8 anni. Andiamo a vedere cos’è il bonus 500 euro ai giovani diciottenni nati nel 2002 a chi spetta e come spenderlo tramite 18app visto la proroga bonus cultura 2020 nati 2002 nella nuova Legge di bilancio 2020.

Bonus 18enni 2020 nati 2001: come richiederlo dal 5 marzo?

Tramite la Mapp, ossia, l’applicazione attraverso la quale il bonus 500 euro essere fruito dal giovane.

Nonostante ciò, il bonus diciottenni, sta comunque riscuotendo molto successo grazie anche ai tanti esercenti che stanno aderendo all’iniziativa e a questa 18app che rende la fruizione del bonus molto più smart, dal momento che il giovane, una volta scaricata l’applicazione ed effettuata l’autenticazione tramite Spid, trova sul proprio account personale, i 500 euro erogati tramite il bonus, spendibili solo attraverso l’applicazione.

In questo modo, la rendicontazione è più semplice, intuitiva e pratica, e non c’è pericolo che qualche giovane diciottenne, possa spendere più dell’importo che ha in dote.

Bonus 18 anni, come spendere i soldi?

Una volta effettuata l’autenticazione tramite Spid, il giovane diciottenne nato 2001 può iniziare ad il bonus di 500 euro tramite 18app.

Eccome come spendere i soldi