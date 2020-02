Reddito di cittadinanza, soldi febbraio non ricevuti? Motivi e quando arriva

Reddito di cittadinanza: sono terminate le ricariche di febbraio. La conferma arriva dagli uffici Inps, i quali hanno spiegato che per il momento i pagamenti della mensilità di febbraio sono sospesi.

In molti questo mese non hanno ricevuto il reddito di cittadinanza. La causa? Molti beneficiari non hanno rinnovato l’ISEE. Ebbene non tutti hanno adempiuto a questo compito entro il termine il previsto ed è per questo che l’Inps non ha ancora provveduto alla ricarica.

Inoltre sembra – come lamentato da molti beneficiari – che in alcuni casi neppure coloro che hanno effettuato correttamente il rinnovo dell’ISEE hanno ancora ricevuto il reddito di cittadinanza.

C’è chi spera che la ricarica possa arrivare oggi, sabato 29 febbraio, oppure nella giornata di lunedì 2 marzo. Ebbene, non sarà così. L’INPS ha spiegato che al momento i pagamenti sono sospesi e riprenderanno solamente tra qualche settimana.

Reddito di cittadinanza sospeso: quando verrà pagato?

Non sono state settimane semplici per l’INPS, in quanto è stato necessario effettuare il ricalcolo del reddito di cittadinanza, in base ai nuovi parametri economici indicati nell’ISEE 2020, per migliaia di nuclei familiari. Ciò ha portato alla riduzione dell’importo del beneficio, ma anche l’aumento per coloro che invece hanno presentato un ISEE con redditi più bassi rispetto a quelli dello scorso anno.

Tuttavia, molti beneficiari del RdC dovranno pazientare ancora qualche giorno per scoprire il nuovo importo visto che i pagamenti sospesi verranno attivati solamente tra qualche settimana. Nel dettaglio, gli uffici dell’INPS hanno spiegato che in alcuni casi ci sono stati problemi e ritardi nella valutazione dei nuovi ISEE e solo per coloro per i quali non ci sono stati intoppi è stato possibile effettuare la ricarica regolarmente.

Per gli altri, invece, i pagamenti del RdC riprenderanno regolarmente tra il 13 e il 17 marzo, quando ci dovrebbe essere la ricarica per tutti i beneficiari che hanno già effettuato il rinnovo dell’ISEE. In quella l’istituto effettuerà solamente il pagamento di febbraio. Per la ricarica di marzo, infatti, bisognerà attendere le solite tempistiche. Il pagamento verrà erogato alla fine del mese.

RdC: chi lo riceve a marzo

Ricordiamo che per continuare a percepire il reddito di cittadinanza è necessario aver rinnovato l’ISEE; inoltre, questo deve certificare il mantenimento dei requisiti economici richiesti dalla normativa vigente.

E non è tutto, perché potrebbe essere che l’ISEE presentato in questi giorni sia risultato difforme (in caso, ad esempio, di dati non corretti); in tal caso sarà necessario presentare nuovamente l’ISEE per sbloccare la situazione e tornare a percepire regolarmente il RdC (senza necessità di fare nuova domanda).

