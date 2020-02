Alessandro Siani: età, altezza, moglie, figli e film dell’attore napoletano

Alessandro Siani è uno degli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni. Regista, cabarettista e soggettista, ha esordito come animatore nei villaggi turistici e poi come intrattenitore nelle televisioni locali campane.

Alessandro Siani: età, altezza e carriera

Pseudonimo di Alessandro Esposito è nato a Napoli il 17 settembre 1975. Ha 44 anni ed è alto 1, 78 centimetri. Muove i primi passi nel “Tunnel cabaret” nella prima parte degli anni ’90, quando aveva poco più di 20 anni. Ha fatto il suo esordio in tv nel 1998-99, durante la terza edizione della trasmissione napoletana “Telegaribaldi”, nei panni di Tatore, un ragazzo cafone e arrogante.

Successivamente ha partecipato a un altro programma campano, Pirati, condotto da Biagio Izzo. Nel 2002 è approdato a Telecapri presentando, insieme ad Alan De Luca, il Maradona Show. Alessandro Siani ha inoltre doppiato in dialetto napoletano spezzoni del cartone animato Jeeg robot d’acciaio, trasformato per l’occasione in “Giggig robot d’acciaio”, andati in onda sull’emittente campana Telenapoli 34 durante lo spettacolo da lui condotto, “Movida”.

L’approdo in Rai e il primo film

Al 2003 risale il suo approdo sulle reti nazionali. Si fa infatti conoscere alla trasmissione comica Bulldozer di Rai 2, condotta da Federica Panicucci, reinterpretando Tatore. Il suo personaggio ha ottenuto subito un buon successo e approvazione a livello nazionale. Fra le sue apparizioni, lo ricordiamo anche a Domenica in con Mara Venier, nel varietà Guarda che luna (Rai 1, 2004).

Il successo invece sul grande schermo che lo lancerà nel mondo del cinema arriva nel 2010 con “Benvenuti al Sud“, dove affianca l’attore Claudio Bisio. La commedia racconta le vicissitudini di un direttore delle poste che, tra pregiudizi e paure, arriva in un paese della Campania. da lì Siani diventerà anche registra. Nel 2013 firma il primo film dal titolo “Il principe abusivo”.

Vita privata: moglie e figli di Alessandro Siani

Sulla vita privata di Alessandro Siani c’è il massimo riserbo. Sua moglie – una signora bionda, esile, riservata – avrebbe 40 anni con i due che si sarebbero conosciuto quando lo stesso attore non era ancora popolare.

La coppia è sempre stata molto lontano dai gossip e dai pettegolezzi vivendo normalmente e quotidianamente la loro storia d’amore. Inoltre, lo stesso Siani ha avuto due figlie. Non si conoscono né i nomi né l’età delle ragazzine. Lei e la moglie due si sarebbero sposati nel 2008 . Dei due non circolano foto se non alcuni scatti apparsi sui settimanali. Vivono a Fuorigrotta, Napoli.