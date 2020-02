Giugliano. Furto nella notte, ruba piante esposte fuori al panificio. Video

Giugliano. Furto all’alba in Via Colonne, uomo ruba piante esposte fuori al panificio “Mastro Fornaio”. Erano circa le 7 di questa mattina 25febbraio, quando un uomo, ha rubato le due piantine esposte fuori al panifico di via Colonne. Il balordo indossava una felpa scusa e un cappellino per non farsi riconoscere in volto.

L’uomo è arrivato nei pressi del locale commerciale con un’auto. Ha accostato poco più avanti del negozio e si è accertato che i due vasi non erano fissati alla pavimentazione. Una volta appurato ciò, l’uomo ha portato via i due vasi caricandoli in auto per poi fuggire via. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato tutto quanto accaduto, immortalando il ladruncolo.

L’uomo ha denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di Giugliano. I militari dell’arma hanno visionato il nastro della registrazione e indagano per cercare di capire di identificare l’uomo.

Il video