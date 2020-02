Chi è Claudia Gerini: età, altezza, figlie e film

Claudia Gerini è un’attrice italiana di grande successo. Ha recitato in tantissimi film, tra cui Grande, grosso e Verdone. Scopriamo qualche curiosità su di lei: età, altezza, figlie, film.

Claudia Gerini, età e altezza

Claudia Gerini nasce a Roma il 18 dicembre 1971. Ha dunque 48 anni ed è alta 1,68 cm.

Claudia Gerini, figlie

L’attrice romana ha due figlie. Rosa, 14 anni, è la sua primogenita. È la figlia avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, il dirigente finanziario con cui l’attrice di Suburra è stata sposata dal 2002 al 2004. Linda, 10 anni, è la sua secondogenita, avuta dal cantautore Federico Zampaglione. Attualmente è fidanzata con Simon Clementi, il manager che ha rubato il suo cuore, e alcuni retroscena sulla sua passata vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con il collega Andrea Preti, Claudia Gerini ha ritrovato il sorriso accanto a un uomo che, come ha svelato lei stessa, potrebbe regalarle il terzo figlio.

Claudia Gerini, film

Nel 2004, la stella si cimenta nella consorte di Ponzio Pilato in La passione di Cristo secondo Mel Gibson, nonché nella moglie insoddisfatta di un infedele Sergio Castellitto, in Non ti Muovere.

Successivamente, eccola accanto a La sconosciuta di Tornatore e nella dark comedy Nero Bifamiliare.

Nel 2008 si cala, nuovamente, nei rozzi panni della strampalata Jessica, in Grande, grosso e Verdone ed è ospite del Bellevue Hotel in Aspettando il sole.

Nel 2009 è la protagonista femminile di Diverso da chi? e del sentimentale Meno male che ci sei. Nel 2011 recita in modo impeccabile il ruolo di Monica nel drammatico Il mio domani, di Marina Spada.

Nel 2012 torna a recitare in una commedia, Com’è bello far l’amore, diretta da Fausto Brizzi. Nel film l’attrice interpreta il ruolo di Giulia, madre di un bimbo adorabile e moglie infelice di Andrea (Fabio De Luigi).

La coppia sta infatti attraversando un momento di crisi coniugale. Per superarlo i due si rivolgono a Max, un pornodivo. L’anno successivo dopo una breve partecipazione a Reality di Matteo Garrone, la vediamo ne Il comandante e la cicogna di Silvio Soldini nei panni della moglie dell’idraulico Valerio Mastandrea. Farà inoltre parte del cast del film di Paolo Genovese Una famiglia perfetta, in cui il potente uomo d’affari Castellitto chiede a una compagnia di attori in affitto di interpretare una famiglia felice durante la notte di Natale.

Partecipa poi all’esordio nel lungometraggio di Giorgia Farina, Amiche da morire e al film di Paolo Genovese Tutta colpa di Freud. Dopo la partecipazione al film di Massimo Natale Il traduttore, sarà protagonista accanto a Margherita Buy del film di Luca Lucini Nemiche per la pelle (2016). L’anno successivo avrà una parte nel film d’azione John Wick: Capitolo 2, con Keanu Reeves. E’ tra il cast del film Hammamet.