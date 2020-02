Leonardo Bonucci: altezza, stipendio, anni, Instagram, moglie

Leonardo Bonucci è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della nazionale italiana. Questa sera, 20 febbraio, sarà il protagonista di uno scherzo de Le Iene.

Nella sua carriera ha vinto otto campionati di Serie A, di cui uno con l’Inter (2005-06) e sette con la Juventus (tra il 2012 e il 2019), club quest’ultimo con cui ha conquistato anche tre Coppe Italia consecutive (dal 2014-15 al 2016-17) e quattro Supercoppe di Lega (2012, 2013, 2015 e 2018); con la squadra nerazzurra aveva inoltre conquistato in precedenza, a livello giovanile, un Campionato Primavera (2006-07) e una Coppa Italia Primavera (2005-06).

Con la nazionale è stato finalista all’Europeo di Polonia-Ucraina 2012 e terzo classificato alla Confederations Cup di Brasile 2013; ha inoltre preso parte ai Mondiali di Sudafrica 2010 e Brasile 2014, e all’Europeo di Francia 2016.

Considerato tra i migliori difensori della sua generazione, a livello individuale è stato nominato miglior calciatore AIC nel 2016, oltre a essere stato inserito nel 2013-14 e nel 2017-18 nella squadra della stagione della UEFA Europa League, nel 2015, 2016 e 2017 nella squadra dell’anno AIC, nel 2016 nella formazione ideale dell’Équipe e nella squadra dell’anno UEFA, nel 2016-17 nella squadra della stagione della UEFA Champions League e nell’ESM Team of the Year, e nel 2017 nell’11 ideale del FIFA FIFPro World XI.

Leonardo Bonucci: altezza

E’ alto 1,90 cm.

Leonardo Bonucci: stipendio

Il suo stipendio è di 7,5 milioni di euro.

Leonardo Bonucci: anni

E’ nato a Viterbo, il 1º maggio 1987. Ha 32 anni.

Leonardo Bonucci: Instagram

Il calciatore è presente sui social. Questo è il suo profilo Instagram che conta oltre 4 milioni di follower.

Leonardo Bonucci: moglie

Classe 1985, Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, ma è nota anche come ex modella e social influencer. Ha lavorato come modella e influencer prima di diventare mamma a tempo pieno. Martina ha sposato Leonardo Bonucci il 21 giugno 2011, con un’intima cerimonia celebrata a Siena.

Biografia di Leonardo Bonucci

Secondo di due figli, cresce a Viterbo nel quartiere Pianoscarano, uno dei rioni medioevali della città. Nel 2011 sposa Martina: la coppia ha tre figli. Suo fratello Riccardo, maggiore di cinque anni, è stato giocatore in Serie C1 con la Viterbese, e a livello dilettantistico in squadre della provincia di Viterbo.

Il 26 luglio 2012 Bonucci viene deferito dalla Procura Federale della FIGC nell’ambito dell’inchiesta sullo scandalo scommesse del 2011. Il successivo 3 agosto il procuratore federale Stefano Palazzi richiede per lui una squalifica di 3 anni e 6 mesi: sette giorni dopo Bonucci viene assolto. Il 13 agosto Palazzi presenta ricorso contro l’assoluzione, ma il 22 dello stesso mese, in secondo grado, il giocatore viene nuovamente prosciolto. Il 30 novembre la Procura di Cremona chiede una proroga di sei mesi per lui e altri indagati iscritti nel registro, e nel luglio 2013 il PM Roberto Di Martino manda un avviso agli indagati, tra cui Bonucci, per notificare un maxi incidente probatorio sulle apparecchiature poste sotto sequestro durante le indagini. Il 9 febbraio 2015 il caso è archiviato dalla procura cremonese.