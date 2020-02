Petra, morto turista italiano per la caduta di massi: Alessandro colpito alla testa

Un turista italiano di 32 anni è morto a seguito della caduta di massi a Petra, in Giordania, avvenuta in seguito di forti piogge. Lo rendono noto i media locali.

Petra, morto turista Alessandro Ghisoni

Il giovane era in compagnia di altri tre connazionali. La vittima è il giovane Alessandro Ghisoni di Piacenza. Il sito online del quotidiano piacentino Libertà spiega che Ghisoni era in visita al sito monumentale con la moglie Sonia e i cognati, quando è stato colpito all testa da un masso che si era staccato da una parete rocciosa. Il giovane si è accasciato ed è stato soccorso da due medici che facevano parte della comitiva di escursionisti. Inizialmente sembrava che potesse riprendere i sensi, ma il suo cuore ha smesso di battere sull’ambulanza che lo stava trasportando al più vicino ospedale.

La moglie, una nota fotografa sposata nel luglio scorso, ha immediatamente avvertito i genitori di Alessandro, che si stanno recando in Giordania. Ghisoni lavorava alla Bolzoni di Casoni di Podenzano, dove era molto apprezzato non solamente per la sua preparazione professionale, ma anche per le doti umane.

Le telecamere di videosorveglianza

Le autorità che indagano sull’incidente hanno supervisionato le immagini a circuito chiuso nella zona ed è emerso che non erano presenti altre persone al momento dell’accaduto.

Le cause dell’incidente

Secondo il presidente della Autorità regionale di quella zona, le cause dell’incidente – ha spiegato all’agenzia di stampa giordana Petra Suleiman al-Farajat, – vanno ricercate nelle piogge abbondanti abbattutesi negli ultimi giorni nella regione, che hanno indebolito il terreno. Si è trattato a suo parere di una calamità che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi altro Paese. Il funzionario ha assicurato che le autorità fanno il possibile per garantire la incolumità di tutti gli escursionisti nel regno giordano.