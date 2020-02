L’Amica Geniale, Gaia Girace annuncia: “Lascio con dispiacere Lila”

“Lascio con dispiacere Lila, ma farò cose nuove”. Gaia Girace, la giovane attrice che interpreta Lila ne L’amica geniale annuncia con dispiacere che lascerà il suo oramai iconico personaggio dopo i primi tre episodi della prossima stagione della serie tv.

In un’intervista a Fanpage la Girace ha affermato: “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”.

Ma il percorso di Gaia Girace nel mondo dello spettacolo non finisce qui. Il suo desiderio è, infatti, quello di continuare la sua carriera da attrice, già pienamente avviata grazie a Saverio Costanzo, regista della fiction e colui che per primo ha creduto in lei e nella sua professionalità.

Attualmente di progetti futuri non si registrano tracce e, seppur la notizia deluderà il pubblico di appassionati della fiction, la giovane attrice non lascerà il grande schermo.