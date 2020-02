Bimba gioca con le banconote, getta 2000 nel wc e tira lo sciacquone: arrivano i pompieri

Una bambina voleva far vedere alla mamma che aveva imparato a usare il wc, probabilmente, e così la bambina di circa 2 anni ha buttato delle banconote nel water. La somma a quanto pare era di 2000 euro. Sembra una barzelletta, ma il fatto è accaduto ieri sera nel paese di Erba in provincia di Como, con buona pace della mamma della piccola, la mamma ha avuto un mancamento quando ha capito che fine aveva fatto il denaro appena prelevato dal bancomat.

Getta 2000 euro nel wc

La donna non ha esitato a chiamare i Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco hanno lavorato arduamente per riuscire a rimediare il guaio. Prima hanno smontato la tazza, ma delle banconote non c’era nessuna traccia, a tal punto hanno introdotto una calza nella tubatura utilizzando anche dell’acqua ad alta pressione per cercare di recuperare le banconote incastrate nei tubi. Per la cronaca, sono riusciti a recuperare circa un migliaio di euro.