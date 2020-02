Ceretta, Rasoio, Filo Arabo e Laser: metodi depilazione, storia depilazione e inguine come depilarlo

Quanti metodi di depilazione esistono? Oggi tantissimi, ma non è sempre stato così. Vediamo insieme infatti la storia della depilazione e molte altre curiosità o consigli su come toglier i peli superflui. Nel tempo la pratica dell’eliminazione dei peli superflui si è affinata dando la possibilità a molte donne e uomini di risolvere i propri problemi estetici.

Metodi Depilazione

Esistono diversi metodi per eliminare i peli superflui. Vediamo quali sono

Ceretta: il metodo noto da diversi anni è quello di utilizzare la cera calda e strisce di carta dedicate per strappare il pelo alla radice. Ritenuta una tecnica talvolta dolorosa, la ceretta non è sempre ben vista dalle donne e dagli uomini. Per questo negli anni si è notevolmente affinata la ricerca di cere utili a non soffrire, come la pasta di zucchero.

Rasoio: un metodo utilizzato da molte donne e uomini perché indolore e last minute. La lama del rasoio taglia infatti il pelo senza però estirparlo alla radice. Questo comporta nel tempo una cattiva ricrescita del pelo ed una pelle che se trattata male può far nascere peli incarniti e rasenti la barba.

Filo Arabo: una tecnica oggi utilizzata soprattutto per il viso. Consiste nell’utilizzo di uno spago che con un gioco di mani dell’esperto estetico, si preoccupa di estirpare alla radice il pelo, cogliendone anche i più piccoli e invisibili. Ideale per le sopracciglia, oggi assolutamente da non sistemare con la ceretta.

Laser: ne esistono diversi tipi, da quelli normali alla luce pulsata arrivando ai laser medicali. Questa forma di calore brucia il pelo fino a farlo morire agendo in profondità attraverso la propagazione di onde di calore. Apprezzato da molte donne è oggi un metodo semi definitivo e duraturo nel tempo. I costi sono ancora un po’ elevati.

Depilazione Storia

Il tentativo di eliminare i peli superflui è un segno di eleganza da sempre. Greci, Egizi e Romani infatti pensavano già al tempo che non avere peli fosse simbolo di superiorità assoluta e di privilegio. Ciò perché infatti era impossibile trovare pinzette e utensili utili all’eliminazione del pelo se non in una posizione sociale agiata.

Dopo secoli di pausa, l’età elisabettiana ha riportato in voga la depilazione: ma favorendo però la pulizia del viso e non del corpo. Con i nostri giorni la depilazione ha invece trovato la sua massima espressione estetica ed economica.

Depilazione Inguine

Zona delicatissima, l’inguine comporta spesso una problematica nel mondo della depilazione. Molte donne soffrono all’idea di usare la ceretta: ma usando il rasoio non facilitano la diramazione del pelo, che invece sembra crescere prepotentemente ed antiesteticamente. Il suggerimento è quindi quello di fare spesso scrub alle gambe e all’inguine e affidarsi ad una soluzione definitiva come quello del laser.