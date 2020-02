Qualiano, quasi 3 milioni di euro dal Piano Strategico: presentazione con De Magistris

Qualiano. 2.575.500 euro per il comune Qualiano. È quanto stanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano. Si tratta di sei progetti che interessano,

La manutenzione straordinaria varia strade. cittadine€ 700.000,00, interventi di manutenzione, adeguamento, miglioramento ed efficientamento energetico edifici scolastici comunali, € 500.000,00. la riqualificazione urbana di Piazza e Via Qualiano Rosselli – 1º Stralcio € 600.000,00, la riqualificazione urbana di Piazza e Via Rosselli – 2º Stralcio € 400.000,00, la riqualificazione urbana di Via De Gasperi e Piazzetta S. Maria delle. Grazie € 150.000,00, la riqualificazione urbana di Piazza del Popolo € 225.500,00.

LA PRESENTAZIONE CON DE MAGISTRIS

I progetti sono stati presentati stamani a Qualiano nella sala Consiliare in piazza del Popolo alla presenza del Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, del Sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis e dei Consiglieri Delegati Domenico Marrazzo e Raffaele Cacciapuoti.

“Abbiamo lavorato duro – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – per sbloccare i fondi che giacevano inutilizzati presso le istituzioni centrali ed oggi il nostro lavoro viene ripagato. Un grande risultato per la comunità di Qualiano e per l’intera Città Metropolitana. Un risultato che è il frutto di un grande lavoro che ha consentito di garantire, senza discriminazioni politiche, a tutto il territorio fondi straordinari. Questo ci ripaga di tutto il lavoro che abbiamo affrontato e che ancora abbiamo da affrontare per far sì che il Piano Strategico Metropolitano diventi realtà e possa dispiegare tutto il suo potenziale in termini di miglioramento della qualità della vita. ”.

“Grazie al proficuo lavoro istituzionale e alla piena collaborazione tra le forze politiche – ha dichiarato il consigliere Domenico Marrazzo- oggi possiamo dare un serio contributo ai nostri comuni non solo approvando i progetti da loro presentati e che altrimenti non sarebbero stati mai finanziati, ma anche con un azione di finanziamento per lavori che interessano strade e scuole e che saranno realizzati direttamente dalla città Metropolitana di Napoli”.

“Abbiamo avviato – ha dichiarato a sua volta il consigliere delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti – un azione straordinaria di rifacimento e messa in sicurezza delle strade dell’area nord e di tutto il territorio, perché la volontà dell’Amministrazione guidata dal Sindaco de Magistris è quella di garantire la migliore mobilità e viabilità in tutta l’area metropolitana”.

“Soddisfazione anche da parte del sindaco di Qualiano, De Lenardis che ha ringraziato la Città Metropolitana che ha voluto ricordare ” Ha approvato tutti i progetti da noi presentati”.

VIDEO: