Giugliano, dimissioni di massa: le motivazioni del centrodestra

Dopo giorni di silenzio spiegano le motivazioni della sfiducia al sindaco Antonio Poziello. L’opposizione tutta ha prima stilato un comunicato congiunto dove parla di “atto doveroso in quanto non vi erano più le condizioni e i numeri per governare”. Poi singolarmente le varie forze politiche hanno spiegato le loro ragioni. Il centrodestra ha convocato una conferenza stampa in cui ha detto che quello delle dimissioni è stato un atto di libertà assoluta e che adesso Poziello farà la campagna elettorale ad armi pari.

