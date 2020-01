Pomigliano, 2 giovani deceduti in 24 ore: dolore e lacrime per Nicola e Roberto

Pomigliano. Tragedia questa mattina nella città di Pomigliano, Nicola De Cicco muore a 26 anni. Il giovane 26enne, molto conosciuto in città, questa mattina ha accusato un malore mentre si trovava in casa ed è deceduto sul colpo. Le urla strazianti dei familiari hanno attirato l’attenzione di due agenti della polizia locale che in quel momento erano impegnati nelle strade della città.

Uno di loro ha raggiunto l’abitazione del giovane per capire cosa stesse succedendo. Quando è entrato in casa ha tentato di rianimare il giovane disteso a terra, nell’attesa dei sanitari del 118. Purtroppo, però, quando i medici sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare la morte del 26enne. Il giovane, secondo alcune indiscrezione, pare che in passato avrebbe avuto dei problemi al cuore. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli amici che lo ricordano sui social.

Pomigliano, Roberto muore a causa di un brutto male

Non meno di 24 ore fa, un altro terribile lutto ha colpito la cittadina vesuviana. A causa di un terribile male Roberto Filippo Cervone è deceduto nella giornata di ieri. Il giovane combatteva da qualche tempo con un male incurabile.