Chi è Lodo Guenzi: vita privata, Lodo Guenzi X Factor 12 e fidanzata di Lodo Guenzi

Uno degli artisti più amanti dal mondo indie italiano, Lodo Guenzi è oramai diventato un simbolo anche per la cultura pop italiana, soprattutto dopo la partecipazione a Sanremo 2018 con la sua band Lo Stato Sociale. Scopriamo alcune curiosità su di lui: vita privata, X Factor 12 e vita sentimentale.

Lodo Guenzi, vita privata

Lodo Guenzi nasce il 1 luglio 1986 sotto il segno del cancro a Bologna. La sua passione per la musica è viva sin dagli anni della giovinezza, e per questo diventerà uno degli speaker di Radiocittà Fujiko di Bologna. Proprio grazie a quell’esperienza conoscerà i suoi compagni futuri di band: nel 2009 tre DJ della radio fondano Lo Stato Sociale, band ironica, romantica, politicamente impegnata e istrionica. La loro sarà una carriera in ascesa, che li porterà a registrare tre dischi e a sbarcare a Sanremo 2018, dove arrivano secondi e diventano celebri al grande pubblico.

L’esperienza a X Factor 12

Lodo Guenzi diventa giudice di X Factor 12, sostituendo ufficialmente Asia Argento, allontanata dopo gli Home Visit a causa del caso Bennett. Lodo entrerà in punta di piedi, prendendo in eredità la squadra dei gruppi selezionati da Asia nel corso dell’estate, ma non sarà di certo esente da critiche, viste le sue posizioni espresse negli anni passati, spesso contro i talent show. Celebre anche il suo pezzo Nasci rockstar e muori giudice di un talent show, che gli haters hanno ripescato dal cilindro come arma contro la sua scelta. Tuttavia, Lodo pare aver preso bene questa sua nuova esperienza, accogliendola con grande positività e serenità e sul profilo ufficiale Instagram ha spiegato più volte ai suoi fan come questa scelta sia stata fatta con il consenso di tutto il gruppo e sia stata presa come una sfida.

Lodo Guenzi e fidanzata

Non si sa moltissimo della vita privata di Lodo Guenzi. Non ha una fidanzata, almeno stando a quanto (non) emerso sul web dopo il successo sulle scene musicali. Una cosa che ha catturato l’attenzione delle follower sul suo profilo Instagram riguarda proprio il ‘Lodo’ pensiero sulle donne, incorniciato in un post: “Per quanto ogni gesto d’amore meriti ammirazione, mi sento di dire una cosa molto semplice: io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai“.