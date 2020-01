Orrore in casa, mamma e papà abusano del figlio di 5 anni: “Volevamo rapporti più piccanti”

Abusano sessualmente del figlio di 5 anni, arrestati genitori pedofili. Keeli Burlingham e Peter Taylor, una coppia di 33 anni, sono stati condannati a 26 anni di carcere con l’accusa di pedofilia. Secondo le indagini effettuate dagli agenti di polizia, la coppia ha abusato de piccolo di 5 anni per “rendere la loro intimità più piccante”.

Abusi sul figlio di 5 anni

La coppia di Dukinfield, Greater Manchester, si sarebbe scambiata fotografie e video del piccolo. In un’occasione avevano vestito il bambino da studentessa come parte di un “gioco di ruolo” erotico. In un’altra la mamma l’ha molestato davanti alla telecamera poi ha spedito i filmati al suo fidanzato. I due avrebbero avuto rapporti sessuali con dei minori.

Come se non bastasse la coppia di pedofili ha scaricato da internet 5.035 immagini volgari di minori, 1.044 delle quali li ritraevano durante degli abusi sessuali. Il Tribunale ha condannato la coppia per aggressione sessuale di un bambino di età inferiore ai 13 anni, per aver divulgato immagini di minori online e in questo modo aver agevolato la commissione di reati sessuali.