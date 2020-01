Chi è Davide Maggio? Scopri Davide Maggio uno dei personaggi più cliccati del web

Tra i più cliccati del web ecco l’uomo che ha fatto della tv il suo lavoro

Sembra il profilo di un personaggio dello showbusiness e invece Davide Maggio è a tutti gli effetti colui che crea in qualche modo questa stessa dimensione. Nasce a Taranto e fin da piccolo coltiva la sua passione per la televisione. Ne è affascinato quando passa il suo tempo libero a seguire tutti i programmi disponibili al tubo catodico. Determinato e intelligente, colto e motivato si diplomerà con maturità classica e ormai prossimo al conseguimento della laurea in giurisprudenza con 110 e lode, lascerà lo studio e la laurea per dedicarsi alla sua vera passione. Un mondo quello dello spettacolo che fin da piccolo lo aveva affascinato e incuriosito ma il cui pregio era forse stato quello di non aver mai avuto un punto di riferimento, ma semplicemente una propria opinione sul contenuto dei programmi da lui seguiti. Un vero e proprio giudice della Tv moderna.

Il mondo della televisione non ha quindi più segreti per Davide Maggio, che nel 2006 apre il sito suo omonimo dedicato al gossip e al mondo del piccolo schermo. Una sorta di precursore dei tempi attuali, che nel tempo culminerà con la soddisfazione di essere riconosciuto come un esperto di fenomeni televisivi a tutti gli effetti. Nel 2014 è il quinto nome più cercato in rete su Google. Un recordman che di record televisivi non voleva intendersi nel senso più comune.

Il fenomeno Davide Maggio nasce così con l’intento di condividere con gli utenti e con il mondo una comune passione per la televisione e il suo mondo, sotto le spoglie di un blog. Un meccanismo vincente che negli anni lo porterà ad avere oltre quindici collaboratori e a registrare il suo sito come testata giornalistica. Davide Maggio o anche DM come molti lo definiscono, immaginò il suo blog in una pausa studio. Un momento che lo illuminò nel vero senso della parola, stimolando la sua ricerca di un meccanismo vincente per avere successo.

Oltre centocinquanta interviste fatte con numerose testate, interventi in prestigiose università, partecipazioni televisive fisse in programmi noti come Amici, Mattino Cinque, La Vita in Diretta, Domenica Cinque, Academy, Miss Italia, Tv Talk. E partecipazione a diversi programmi radiofonici come Platinissima, Teo in Tempo Reale, Noi Dire Sanremo, La Ricarica dei 101, il Sabato del Villaggio, I Capitalisti, Citofonare Cuccarini, Attenti a Pupo, Afonso Signorini Show e i Corriere della Sera con Francesco Facchinetti e Pippo Pelo.

Una scommessa verso i giusti contenuti, esposti in maniera impeccabile e con lungimiranza che diremo essere stata del tutto vinta da Davide Maggio.