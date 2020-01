Tornano i “Teleclubitalia awards, premio la Mela d’Oro 2019”: le candidature di quest’anno

Un riconoscimento per chi si è contraddistinto nel creare esperienze positive nell’area a nord di Napoli. Ritornano i “Teleclubitalia Awards Premio la Mela d’oro 2019”. Mercoledì 5 febbraio, presso la sala teatro del I circolo didattico di piazza Gramsci a Giugliano, si terrà la premiazione dei vincitori del concorso indetto dall’emittente televisiva Teleclubitalia, canale 98. La data scelta per la consegna dei premi è il giorno in cui ricorre il compleanno del compianto fondatore di Teleclubitalia, Natale Russo.

Il Teleclubitalia Awards, giunto alla quinta edizione, nasce da un’idea dall’idea dell’editore Giovanni Francesco Russo di voler premiare le personalità, e non solo, che si sono distinte nel corso del 2019 per particolari meriti e hanno dato lustro e risalto all’area nord, dove da sempre opera l’emittente.

La redazione, con l’ausilio dei lettori, ha selezionato le nomination per le quattro categorie: personaggio dell’anno, mondo del sociale, mondo del lavoro e mondo social e dello spettacolo. I fan della pagina Facebook di Teleclubitalia e Tg Club potranno votare sino alle 12 del 4 febbraio, chi, secondo loro, merita il premio per ciascuna categoria. La classifica dei più votati su Facebook farà poi media con la classifica prodotta dalla redazione e sarà così determinato il vincitore di ogni categoria a cui sarà consegnata la “Mela d’oro” realizzata dall’artista Laura Niola. “Anche quest’anno non è stato facile scegliere le candidature. Tante storie. Tante eccellenze. Tanti successi – spiega l’editore Giovanni Francesco Russo -. Chi non c’è quest’anno potrà esserci l’anno prossimo. Questa manifestazione avrà vita finché io avrò forza. Anno dopo anno cresce l’aspettativa. Cresce la voglia di partecipare. Segno che questa terra ha tanto di buono da offrire. Tanto di positivo da raccontare. Alle volte da “scovare””.

Si riconferma anche quest’anno il premio alla carriera, che sarà consegnato al professor Emmanuele Coppola. Novità di questa edizione il premio alla memoria che è per il presidente del Giugliano calcio Salvatore Sestile.

Ecco i candidati in lizza. Qui il link per poter votare.

PERSONAGGIO DELL’ANNO:

RAFFAELE RUSSO

Ortopedico di fama internazionale, è stato inserito quest’anno tra i migliori specialisti italiani. E’ un Top Doctors

CHEF DOMENICO CANDELA

Dopo anni di esperienza nelle cucine dei migliori ristoranti del mondo, ha ottenuto l’ambitissima stella Michelin con il George del Parker Hotel

PAUL – COMMERCIANTE CHE HA DENUNCIATO LA CAMORRA

Esempio di civiltà. È stato minacciato e picchiato dalla camorra, ma questo ragazzo africano non si è arreso e ha denunciato tutto ai carabinieri facendo arrestare i suoi aguzzini

VIOLA ARDONE

Il suo libro “Il Treno dei Bambini”, pubblicato da Einaudi, ha sbalordito la critica italiana. Insegna al liceo De Carlo di Giugliano che ha definito “il suo posto”

CRESCENZO SEQUINO (FASULILLO)

Una storia di riscatto personale: uscito dal tunnel della droga, si è dedicato al volontariato per aiutare i più deboli

LUIGI FERRARO

Campione italiano di tiro a piattello potrebbe portare la città di Giugliano alle Olimpiadi di Tokyo

MONDO DEL SOCIALE:

RITA CAPPIELLO MAMMA DI GIADA

Ha raccontato giorno per giorno sui social la storia della propria bambina dando così forza e coraggio a tantissime famiglie che vivono la stessa difficile esperienza

ASSOCIAZIONE TEATRO DI DIONISO

La scuola, diretta dall’attrice Teresa Barretta, ha formato giovani talenti creando spazi culturali in una città che non ha neanche un teatro

COMUNITA’ PARROCCHIALE SAN PIO X

Hanno accolto con gioia un gruppo rom dimostrando a tutti che grazie all’amore, l’integrazione è una sfida possibile

CIRCOLO LEGA AMBIENTE ARIANOVA

In una terra conosciuta per la devastazione delle ecomafie hanno accettato la sfida ambientale dedicando il loro tempo alla cura del territorio

ASSOCIAZIONE N’AZIONE NAPOLETANA

Da decenni parte attiva del tessuto sociale, non hanno mai smesso di lavorare per organizzare eventi, spettacoli e iniziative solidali

IISE – MIRA BASILE

Inaugurato quest’anno, si spera che abbia lunga vita. E’ il primo museo della città e ha trasformato Giambattista Basile in un appassionante viaggio tra sogno e realtà virtuale

MONDO DEL LAVORO:

BELLA EPOQUE CAFE’

Dal 1985 punto di ritrovo del giuglianese, è riuscito quest’anno a entrare nella prestigiosa guida del Gambero Rosso dedicata ai bar

D’ANIELLO

Ha inaugurato una nuova boutique a Salerno. E’ oramai uno dei retail leader del settore moda campano

FRUIT VIAGGI

Partendo da una piccola agenzia, è divenuto un tour operator di fama internazionale e presto potrebbe anche essere quotato in borsa

IGLOO

Mentre tutti abbandonano il centro storico di Giugliano, ha investito con coraggio per creare le più belle vetrine di via Roma

TERRA NOSTRA TORDEI

Produttore di mele annurche e non solo, ha deciso di intraprendere una sfida difficilissima puntando tutto sull’agricoltura biologica

GRUPPO FONTANELLA

Festeggia quest’anno i 110 anni di attività, uno dei leader nel settore agroalimentare che da sempre ha legato il suo nome al mondo delle carni

MONDO SOCIAL E DELLO SPETTACOLO:

ACCADEMIA LIZARD

Ha avuto la bellissima idea di colorare la sua sede con un murales di grande impatto, punto di riferimento da anni per il mondo della musica

JESSICA STEFANINI

Un’icona del fitness su Instagram: è una mamma modello per tanti giovani che hanno paura di non farcela fornendo tanti consigli alle giovani mamme e a chi è invece appassionato, e non solo, di sport e benessere

RAFFAELE PENNACCHIO

Ballerino di fama, è stato parte del cast del kolassal holliwoodiano Aladdin

SAMURAI J

Il suo rap ha conquistato migliaia di fan in tutta Italia scalando le classifiche di Spotify. Ha avuto anche l’onore di aprire con Livio Cori le Universiadi di Napoli

FRANCESCO LETTIERI

Cantautore di talento, ha vinto uno dei più prestigiosi premi dedicato al mondo della canzone. E’ suo il titolo Musicultura del 2019