Anticipazioni Grande Fratello Vip: nuovo ingresso e l’eliminazione di Salvo Veneziano, squalifica Salvo Veneziano

Stasera nuova puntata del Grande Fratello Vip. A partire dalle ore 21 e 35 andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del reality show. Il programma, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, avrà in studio opinionisti anche Wanda Nara e Pupo.

Grande Fratello Vip: grande successo

Il Grade Fratello Vip, nonostante un iniziale scetticismo, dovuto al cambio di conduzione, sta riscuotendo molto successo. Difatti la prima puntata ha tenuto incollati al televisore ben 3 milioni e 400 mila spettatori. I telespettatori infatti hanno dato fiducia ad Alfonso Signori che ha condotto con grande stile ed eleganza, assistito anche da Pupo e Wanda Nara.

Anticipazioni Grande Fratello Vip

Stando alle prime anticipazioni del Grande Fratello Vip, quella di stasera sarà una puntata ricca di avvenimenti e colpi di scena. Si partirà innanzitutto con un tema caldissimo: la squalifica di Salvo ed il conseguente televoto che lo vedeva protagonista.

Nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020 Salvo, ex gieffino, è stato squalificato immediatamente dalle redazione del programma per alcune frasi nei confronti delle donne in particolare di Elisa, giovane influencer. Salvo, già fuori dalla casa del Grande Fratello, tornerà in studio per confrontarsi con il conduttore ed il pubblico e dare tutte le spiegazioni alle sue frasi.

A questo punto quello che tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip si chiedono è cosa succederà al televoto? Quello che si vocifera è che molto probabilmente verrà annullato e sarà la redazione a decidere se Patrick entrerà comunque nella casa o andrà nuovamente al televoto.

L’eliminazione e il nuovo ingresso

Per la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera 15 gennaio era prevista un’eliminazione ma, vista l’uscita di Salvo dalla casa, la redazione potrebbe decidere di lasciare i concorrenti presenti. Anzi, secondo alcune anticipazioni presenti sul web la redazione, visto quello che è accaduto, potrebbe decidere di far entrare un nuovo concorrente. Tra i papabili ci sarebbe anche un ex protagonista di Uomini e Donne.

La puntata si preannuncia dunque molto caldo e sarà affrontato anche il tema bestemmia. Nei giorni scorsi infatti è apparso un video sul web nel quale Antonio Zequila si lascia andare ad un’imprecazione: cosa deciderà di fare la redazione? Visti i precedenti noi ci aspettiamo sicuramente qualche drastica decisione. Per vedere tutto questo e molto altro non ci resta che attendere le 21 e 35 e collegarci su Canale 5.