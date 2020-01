Genova, auto si schianta e prende fuoco: due morti, un ferito

Genova. Tragico incidente stradale nella notte in corso Europa. Due persone sono morte carbonizzate all’interno dell’auto dopo essersi schiante a bordo strada. Si tratta di Bruno Lauria, 23 anni, di San Cataldo, e Guido Grassi, 68enne genovese, proprietario della vettura. Ferito l’amico del 23enne, Giuseppe Lunetta, anche lui siciliano, di 20 anni.

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 3 del mattino, poco prima dell’incrocio con via Timavo. Lunetta che si trovava all’interno della vettura è stato salvato e trasportato in codice giallo in ospedale. Stando ad una prima ricostruzione i viaggiavano sull’auto quando hanno perso il controllo del mezzo.

I due giovani si erano trasferiti a Genova per lavorare come camerieri. L’impatto è stato violentissimo: l’auto è andata a fuoco dopo lo schianto. Per Lauria e Grassi non c’è stato niente da fare.

Sul posto vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presente anche la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.