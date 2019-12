Topo morto nel panino, la terribile scoperta di una donna incinta dopo l’acquisto

Meglio controllare il panino prima di morderlo per evitare una sorpresa di quelle di cui si farebbe volentieri a meno. Accade a Aartselaar, nella provincia di Anversa in Belgio, dove è spuntato il panino al topo. Lo sgradito ritrovamento è toccato ad una donna incinta che ha scoperto nel filoncino già venduto affettato i resti di un grosso ratto. “Probabilmente era nell’impasto ed è andato a finire nel forno e poi nell’affettatrice. Non c’era sangue, quindi si è cucinato con il pane.”

Topo morto nel panino

Il prodotto proviene da un distributore automatico della zona che, ovviamente, sarà soggetto a controlli dopo l’increscioso episodio. Poiché non vi è alcuna indicazione sulla busta del pane, non è possibile sapere da quale panettiere è stato preparato. Tuttavia, la donna intende denunciare l’incidente al proprietario del produttore del pane e ad Afsca, l’autorità incaricata di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari in Belgio. Può darsi che il roditore si trovasse all’interno della farina utilizzata per la preparazione del pane. La donna, ad ogni modo, incinta di sette mesi e mezzo, ha contattato il proprio medico di fiducia per essere rassicurata, dato che aveva ingerito l’alimento prima di accorgersi del “dettaglio”.