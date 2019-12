Cane muore per la paura dei fuochi d’artificio, la foto commuove il web

Una storia che spezza il cuore quella che arriva dalla Patagonia. Magui, un bellissimo esemplare di boxer femmina, è morta per la paura abbracciata al suo padrone. Il motivo? I fuochi d’artificio che venivano esplosi in occasione della notte a Esquel. A documentare la scena straziante alcune foto condivise dall’organizzazione per la cura degli animali Adoptá-Esterilizá-Educá (ADAE) che ha puntato il dito contro tutti coloro che ancora non hanno capito quanto gli animali soffrano per colpa dei botti.

«Il tuo divertimento l’ha stordita, terrorizzata, provocandole un panico insopportabile. Il tuo divertimento l’ha uccisa. Magui è morta in braccio al suo padrone. La sua famiglia è angosciata e impotente davanti a una simile ingiustizia. Questa famiglia ha perso un componente, un prezioso componente. Il suo animale domestico, la sua amica, la sua vecchietta… Cos’altro hai bisogno che accada per capire che è sbagliato? Non ci stancheremo di ripeterlo: no ai fuochi d’artificio», concludono nel post Facebook