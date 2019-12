Alba Parietti: età, figlio, Instagram e vita privata della showgirl

Alba Parietti, all’anagrafe Alba Antonella Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961. E’ una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista, ex attrice ed ex cantante italiana, nota semplicemente come Alba durante l’esperienza da cantante.

Alba Parietti età, altezza

E’ figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. Deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone, dove ebbe come compagno di asilo ed elementari il futuro giornalista Marco Travaglio. Frequentò quindi il liceo artistico statale e successivamente fece l’ingresso nel mondo delle radio locali. L’esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Nel 1978 partecipò a Miss Italia non arrivando però alle finali. Ha 58 anni è alta 175 cm e pesa circa 60 Kg. È del segno zodiacale del Cancro.

Vita privata: il figlio, il marito e le storie d’amore

Nel 1981 Alba Parietti si è sposata con l’attore Franco Oppini. La coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997. I due hanno avuto un figlio, Francesco Maria Oppini, nato il 6 aprile 1982, che nei primi anni duemila ha avuto una relazione con Alessia Fabiani e ha inizialmente tentato di seguire le orme dei genitori, partecipando nel 2004 come concorrente al reality show La fattoria, per poi allontanarsi dal piccolo schermo e lavorare in una concessionaria di automobili di Milano.

A partire dal 1991, la Parietti ha avuto una relazione di 5 anni con il filosofo, docente universitario e politico Stefano Bonaga, con cui ha convissuto a Bologna. La relazione è stata la causa della separazione dal marito Oppini. La Parietti ha affermato che quella con Bonaga è stata “una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine” e che il professore universitario è stato l’uomo più importante della sua vita. A Bonaga è inoltre attribuita la “conversione intellettuale” della soubrette e cantante, che l’ha portata a manifestare le proprie convinzioni politiche vicine alla sinistra sulla carta stampata ed in televisione. La relazione è stata interrotta nell’estate del 1996, a causa di un flirt con l’attore francese Christopher Lambert, con cui nel 2017 ha avuto anche un estemporaneo ritorno di fiamma.

Dopo una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999, dal 2001 al 2007 ha avuto un’altra duratura relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta più volte in seguito.

La carriera televisiva

Alba Parietti ha iniziato la sua carriera intorno agli anni ’80, ma la popolarità presso il grande pubblico è arrivata solo nel 1990, con la conduzione della trasmissione a tema calcistico Galagol su Telemontecarlo. Nel 1991 poi è passata alla Rai presentando il programma La piscina su Rai 3. Ha presentato il Festival di Sanremo1992 accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Nel 1995, la showgirl ha preso parte al varietà Papaveri e papere condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli su Rai 1.

Poi nel 2001 ha condotto la kermesse musicale estiva di Rai 1 Napoli prima e dopo, dedicata alla canzone classica napoletana. Ha partecipato nel 2006 come concorrente alla prima edizione dello spettacolo televisivo Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Nel 2017 ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione del programma televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle.Nei primi mesi del 2019 ha preso parte alla quattordicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 come opinionista in studio, affiancata da Alda D’Eusanio.

Alba Parietti, Instagram

La showgirl è molto attiva anche sui social. Questo il link del suo profilo Instagram.