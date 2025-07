Virus West Nile, quattro ricoveri al Moscati di Aversa: 8 casi accertati in Campania

Quattro pazienti over 65 sono attualmente ricoverati all’ospedale Moscati di Aversa per infezione da virus West Nile, trasmesso dalla puntura di zanzara infetta. Due si trovano in rianimazione, altri due in neurologia. Tutti i casi sono stati confermati dal Cotugno di Napoli. In Campania i contagi accertati salgono a otto: si sospetta un focolaio a Baia Domizia, località di mare in cui diversi pazienti avrebbero soggiornato nei giorni precedenti. L’Asl di Caserta ha avviato disinfestazioni straordinarie in vari comuni dell’Agro Aversano, soprattutto a Orta di Atella, Sessa Aurunca e Cellole.

Il servizio