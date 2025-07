Fingevano di essere parenti o avvocati, telefonavano ad anziani soli spacciandosi per familiari nei guai con la giustizia e chiedevano denaro in contanti o gioielli per fantomatiche cauzioni.

Truffe agli anziani, sgominata la gang di Ponticelli: 36 colpi messi a segno

Con questa tecnica ormai tristemente nota, tre uomini di 32, 38 e 26 anni sono accusati di aver messo a segno 36 truffe ai danni di altrettanti anziani tra le province di Napoli, Benevento e Avellino.

I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno notificato ai tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP di Napoli al termine di un’articolata attività investigativa, condotta sotto il coordinamento della Procura partenopea.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre, tutti residenti nel quartiere Ponticelli, avevano ben delineati i ruoli all’interno del gruppo: il “primo telefonista” agganciava la vittima, il “secondo telefonista” rafforzava il raggiro impersonando un sedicente avvocato o carabiniere, mentre il “soggetto itinerante” si recava fisicamente a casa dell’anziano per ritirare soldi e monili.

Il bottino complessivo sottratto alle vittime ammonterebbe a circa 100mila euro tra contanti e preziosi. Nel corso delle indagini, i militari sono riusciti a recuperare e restituire parte del maltolto, tra cui denaro, gioielli e oggetti di valore.