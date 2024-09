Ieri sera una tromba marina ha colpito la spiaggia di fronte all’hotel Saline a Palinuro, nel Parco Nazionale del Cilento, in provincia di Salerno.

Tromba marina a Palinuro, il vento solleva lettini e ombrelloni sulla spiaggia

Il fenomeno naturale è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo e poi condiviso su Facebook. Nel video si vede chiaramente la colonna d’aria che si forma sul mare e raggiunge la spiaggia, sollevando lettini e ombrelloni. Fortunatamente, al momento dell’accaduto, intorno alle 21,30, la spiaggia era deserta.

“Tanto spavento per gli adulti, tanto stupore per i bambini”, ha commentato l’hotel sui social. Nonostante la paura, i danni sono stati limitati, come confermato dalla struttura con un tocco di ironia: “Nessun ospite è stato maltrattato, solo qualche lettino a fisarmonica”.