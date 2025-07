Sono già diverse le colonnine Enel danneggiate tra Giugliano e Villaricca. La rivoluzione “green” per la ricarica delle auto elettriche nell’area nord per ora non si fa. Ignoti agiscono nella notte, tranciano i cavi e fanno perdere le proprie tracce.

Saccheggiate colonnine Enel tra Giugliano e Villaricca, tranciati cavi: caccia alla banda

È di questi giorni il danneggiamento della colonnina Enel nei pressi del Bocciodromo, via Primo Maggio, a Giugliano. Una foto pubblicata sui social mostra la stazione di ricarica con cavi mozzati. Ma a risultare “saccheggiata” anche la colonnina della Pro Loco, lungo corso Campano. Stessa tecnica e stesso scenario: due monconi penduli offerti alla vista di automobilisti e pedoni.

Anche Villaricca non sfugge alle attenzioni dei ladri. Lungo corso Europa (circumvallazione esterna) e via Napoli almeno altre due colonnine nelle scorse settimane sono state prese di mira dai malviventi, che userebbero i cavi per estrarre del rame da rivendere sul mercato nero. C’è il sospetto che ad agire sia una banda, con buona pace dei proprietari di auto elettriche che non avranno a disposizione punti di ricarica per le proprie batterie.