Aveva rapinato una banca a Formia, oggi ottiene la scarcerazione. Si tratta di Marco Ciccarelli, giuglianese classe 1978, che stava espiando una condanna di 3 anni di reclusione nel penitenziario di Carinola per aver commesso una rapina aggravata ai danni della banca popolare di Lodi, filiale di Latina a Formia.

Rapina a Formia, scarcerato giuglianese

Durante una trasferta “criminale” da Giugliano al sud pontino, il 45enne entrò in banca con un complice, armato di taglierino. Poi ebbe il coraggio di attendere l’apertura della cassaforte e riuscì ad impossessarsi di oltre 65mila euro; quindi si diede alla fuga. Su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli (Presidente Elena Valente, Magistrato a latere Benedetta De Risi), ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo espierà la pena lavorando in un supermercato.

Ciccarelli fu condannato dapprima dal Tribunale Ordinario di Latina alla condanna di anni 4 di reclusione. Poi la Corte di appello a Roma (Presidente Giancarlo di Cataldo), accogliendo la richiesta dell’avvocato Poziello e concedendo le circostanze attenuanti generiche ed il minimo della pena, gli concesse lo sconto di pena a 3 anni di reclusione. Oggi per lui arriva la scarcerazione.