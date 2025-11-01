Parete, truffa del finto carabiniere: anziana consegna i gioielli “per salvare il marito in caserma”

Ha raggirato un’anziana donna di Parete fingendosi un carabiniere e riuscendo a farsi consegnare i suoi gioielli con la scusa di “aiutare il marito finito in caserma”. Oggi i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno identificato e denunciato il presunto autore: un 20enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

Parete, truffa del finto carabiniere: anziana consegna i gioielli “per salvare il marito”, nei guai 20enne

La truffa risale allo scorso marzo. La donna, nel pomeriggio del 17, era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per suo figlio, le aveva raccontato che il marito era trattenuto in caserma e che, per “liberarlo”, avrebbe dovuto consegnare tutti i suoi gioielli a un militare in arrivo a casa sua.

Poco dopo, un giovane si era effettivamente presentato alla porta, aveva ritirato il sacchetto con i monili e si era allontanato rapidamente a bordo di una Smart. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private e alla successiva ricognizione fotografica, i militari sono riusciti a risalire all’identità del sospettato. Il 20enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere del reato di truffa.