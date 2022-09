Il Napoli Calcio piange un dei suoi più grandi sostenitori. Nella giornata di oggi è venuto a mancare, prematuramente, l’ultras conosciuto da tutti come ‘O gemell. Il giovane era un grande supporter della squadra partenopea e militava nella Curva A.

Lutto nel tifo azzurro

A rendere nota la notizia su Facebook della prematura scomparsa del tifoso è la pagina“Curva A“. “. . . Guerriero della nostra Curva . Nel rispetto per ciò che sei stato per la Napoli ultras e come persona comune noi ti chiediamo di fare un buon viaggio Fratello della eterna ( ). I tuoi fratelli della Quarto”, scrivono gli amministratori.

Tantissimi i commenti e le reazioni sotto al post, segno di come il giovane fosse molto amato e ben voluto. “Ora fai cantare gli angeli in paradiso buon viaggio ultras” si legge, e ancora: “Riposa in pace fratello!!! Dalla curva paradiso continua a sostenere la nostra fede!!!”.