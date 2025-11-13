Nuovo importante intervento delle forze dell’ordine a Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di otto persone accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Napoli, truffa all’INPS da 2 milioni: otto persone indagate per truffa aggravata

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale della Procura di Napoli, le investigazioni avrebbero portato alla luce una complessa frode ai danni dell’Inps, per un valore complessivo di 1.997.482,13 euro, legata all’ottenimento illecito di pensioni e indennità.

La frode: finte invalidità per ottenere pensioni e indennità di accompagnamento

Le indagini sono partite dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e sono state confermate dai riscontri raccolti dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli. Dalle verifiche sarebbe emerso che gli indagati avrebbero percepito, in modo illecito, pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento pur non avendone diritto.

Gli inquirenti evidenziano che: gli indagati non erano affetti dalle patologie gravi che risultavano certificate; non si sarebbero mai sottoposti alle visite mediche obbligatorie per l’accertamento dell’invalidità; i benefici economici sarebbero stati riconosciuti senza alcun requisito previsto dalla legge. Una ricostruzione che delinea un sistema ben strutturato finalizzato a ottenere fondi pubblici in modo fraudolento.

Il provvedimento del gip: sequestri di beni per quasi 2 milioni di euro

In risposta alla richiesta della Procura di Napoli, il gip ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni degli otto indagati. Il provvedimento riguarda: beni mobili, beni immobili, somme di denaro, altri valori riconducibili agli indagati. L’obiettivo è recuperare l’ammontare delle somme indebitamente percepite, pari a quasi due milioni di euro.