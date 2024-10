Due rapine, due truffe e una tentata truffa. È il bilancio della giornata nerissima registrata ieri a Marano.

Marano, due rapine e due truffe in 24 ore: allarme criminalità in città

Ad avere la peggio anzitutto un negozio di telefonia e una macelleria. Come spiega un articolo de “Il Mattino”, banditi in sella a uno scooter si sono fatti consegnare l’incasso della giornata sotto la minaccia dell’arma per poi dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

Vittime dei criminali però anche due anziani, derubati con la tecnica del finto nipote per un ammontare di circa 53mila euro tra monili e contanti. Infine una tentata truffa è stata sventata dai carabinieri nei pressi dell’ufficio postale di via Nuvoletta. L’allarme microcriminalità nel comune a nord di Napoli resta alto.