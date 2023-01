In Italia arriva la prima pasta a base di insetti. A produrla è un’azienda di Scelenghe (Torino), Italian Cricket Farm: la prima ad aver chiesto e ottenuto l‘autorizzazione per sfornare farine di insetti per l’alimentazione umana. A darne notizia è Il Corriere della Sera.

La pasta con farina di grillo arriva al supermercato

La pasta sarà infatti prodotta con farina di grillo e la dicitura sarà evidente su ogni singola confezione.

“Il nostro brand sarà ben riconoscibile. Perché la nostra pasta costa 4 volte quella che troviamo nei supermercati. E la farina circa 30 euro al chilo. Il nostro, piaccia o no ai puristi, è un prodotto ecologico ad alta gamma per contenuto e purezza proteica, adatto alle diete degli sportivi, decisamente migliore rispetto alle farine tradizionali. Pertanto lo vogliamo comunicare e farlo pagare quanto davvero vale”, dice Ivan Albano l’ad della società torinese .

Di cosa sa