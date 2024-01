Ieri sera, il Palazzetto dello Sport di Giugliano è stato il palcoscenico della seconda edizione della Befana Solidale, organizzata con entusiasmo dalla curva ‘Liternum’. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi bambini, genitori, calciatori della squadra gialloblu e autorità locali, tutti uniti nell’intento di donare gioia e solidarietà in occasione della festa dell’Epifania.

Alle 20, i calciatori del Giugliano Calcio hanno donato calze a tutti i bambini presenti nella struttura sportiva di via Campopannone. Oltre ai doni, si sono intrattenuti in giochi con i ragazzi, tra passaggi e palleggi col pallone. L’atmosfera è stata resa ancora più gioiosa dall’animazione con balli e canzoni, natalizie e non.

L’iniziativa è stata possibile grazie al generoso contributo del commercio locale, che ha dimostrato un forte senso di solidarietà verso la comunità. Giovanni Palma, membro attivo dell’organizzazione, ha espresso un sincero ringraziamento. Tra i presenti anche Valerio Bertotto, allenatore del Giugliano, il sindaco Nicola Pirozzi e Francesco Cacciapuoti, consigliere comunale con delega allo sport. La partecipazione delle autorità locali e sportive ha conferito all’evento un carattere ufficiale e ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo nel tessuto sociale di Giugliano. Anche quest’anno, i tifosi hanno dimostrato che l’unione della comunità per uno scopo nobile può generare eventi straordinari, che rimarranno a lungo nei ricordi dei più piccoli.”