Il lido Sabbia d’Argento, sito in località Varcaturo a Giugliano, è da sempre una struttura balneare attiva nella divulgazione di una cultura ecosostenibile e attenta nella cura dell’ambiente in cui vive e di “cui vive”.

Ha attivato infatti molte iniziative al fine di sensibilizzare giovani e cittadini in cui è radicata forte una scarsa educazione verso l’ecosistema. A parlare dell’ultima idea Luigi Palumbo, titolare della struttura:“Abbiamo dato vita ad una vera e propria campagna di sensibilizzazione, che mira, con un linguaggio semplice ma soprattutto fatta di azioni concrete, a ripulire l’ambiente, le spiagge, dalla plastica e agenti inquinanti. Sono state coinvolte le scuole, con la donazioni di illustrazioni che vogliono far capire ai ragazzi quanto sia importante preservare il territorio da tutto ciò che inquina – poi conclude – all’interno della nostra struttura abbiamo sostituito l’utilizzo della plastica con materiali riciclabili e inchiostri bio, come ad esempio il cono per la raccolta delle cicche. Inoltre quello di noi imprenditori “balneari” è un impegno costante, anche con la salvaguardia di specie marine più in difficoltà a causa proprio dei rifiuti plastici riversati in mare, come le tartarughe. L’impegno verso l’ambiente non finisce qui e continueremo, sempre, a preservare il bello che ci circonda”.

Le illustrazioni sono state donate al Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e all’Ente Parco dei Campi Flegrei.

Comunicato Stampa