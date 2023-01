Hanno bloccato il centro storico di Giugliano, con i bus turistici della D’Agostino tour, e inscenato una protesta dinanzi al Municipio della Terza città della Campania. Sono sul piede di guerra i quaranta lavoratori della ditta di trasporti con sede a Melito e chiedono che i loro diritti vengano riconosciuti e rispettati.

Giugliano, bus di D’Agostino tour bloccano il centro: scatta la protesta

La D’Agostino tour aveva vinto la gara d’appalto per il trasporto scolastico del Comune di Giugliano. La seconda azienda che si era candidata e che aveva perso il bando, aveva presentato ricorso al Tar che lo ha poi accolto.

Tra i dipendenti della D’Agostino e i vertici della ditta vincitrice del ricorso c’era stato anche un incontro, che si era poi concluso tra l’insoddisfazione generale. A detta dei lavoratori, l’azienda aveva offerto loro un contratto che prevedeva che le ore lavorative fossero ridotte da 6 a 2. Una condizione inaccettabile per i dipendenti che, in tempi di crisi, si ritroverebbero con gli stipendi dimezzati.

Stamattina dunque si sono dati appuntamento dinanzi al Municipio e con i mezzi della D’Agostino Tour hanno bloccato Corso Campano e buona parte del centro cittadino.

“Stiamo protestando perché la nuova ditta non vuole adempire ai loro doveri, non vuole riconoscere i nostri diritti di lavoratori. Vogliono dimezzare gli stipendi e le ore da contratto, non vogliono riconoscerci tredicesime e quattordicesime – spiega una dipendente -. Vogliono riconoscerci due ore di lavoro su sei. Abbiamo anche avuto incontro con la nuova ditta ma le condizioni previste non solo quelle dei vecchi contratti”. Durante il sit-in sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per dirigere il traffico e anche gli uomini della Polizia di Stato per garantire l’ordine pubblico.