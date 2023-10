Malore killer a Castel di Sasso, paese della provincia di Caserta al confine con Caiazzo. Un uomo di 68 anni è morto. A fare il macabro ritrovamento è stata la moglie che stava preparando la cena.

Castel di Sasso, 68enne muore stroncato da un malore

Teatro della tragedia un’abitazione della frazione Strangolagalli. Ieri sera, poco prima delle 20, la donna ha chiamato il marito per annunciargli che la cena era pronta. L’uomo però non ha risposto. Dopo ripetuti tentativi, la coniuge è andata in camera da letto e ha trovato il 68enne a terra, esanime.

A quel punto è scattato l’allarme. La donna ha chiamato il 118. Giunti sul posto, però, i soccorritori hanno constatato il decesso della vittima nonostante i tentativi di rianimazione. Ad ucciderlo un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. La notizia ha fatto presto il giro della comunità di Castel di Sasso, dove l’uomo era conosciuto e benvoluto.