Continua l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Nel corso della serata di ieri, i militari della Tenenza di Castel Volturno hanno deferito in stato di libertà un 43enne, residente nel comune litoraneo, per il reato di possesso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Castel Volturno, fermato a un controllo con cinque carte di credito intestate ad altri: denunciato

L’atteggiamento sospetto dell’uomo, tenuto nel corso di un controllo, ha portato i militari dell’Arma ad eseguire nei suoi confronti una perquisizione personale e domiciliare. I carabinieri hanno rinvenuto cinque carte di credito intestate a persone diverse dall’indagato. Il 43enne non è stato in grado di fornire spiegazioni circa la provenienza delle carte, né elementi utili alla loro identificazione, circostanza che ha fatto ritenere che potessero essere state utilizzate per movimentare profitti illeciti derivanti da truffe.

Ipotesi truffe online. Indagini vanno avanti

Le carte di pagamento sono state poste sotto sequestro penale e adeguatamente repertate, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in attesa del deposito presso l’Ufficio corpi di reato. Le indagini sono tuttora in corso, volte ad accertare eventuali collegamenti con episodi di frode o truffe online, nonché a individuare i titolari legittimi degli strumenti di pagamento rinvenuti.