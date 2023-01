Momenti di paura si sono vissuti ieri sera a Cardito, in provincia di Napoli, all’esterno della farmacia Sant’Eufemia, in via Kennedy. Due malviventi, con volto coperto, hanno aggredito una guardia giurata mentre era in servizio e l’hanno costretta a consegnare loro la sua pistola.

Cardito, rapina fuori dalla farmacia: picchiano vigilante e gli rubano pistola

La rapina è durata una manciata di minuti: il tutto è avvenuto, intorno alle 20, fuori alla farmacia; i banditi, secondo quanto si apprende, non avrebbero mai messo piede all’interno del negozio.

Una volta sottratta l’arma da fuoco, i criminali si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano che hanno ascoltato la vittima e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona. Gli occhi metallici potrebbero aver ripreso la scena e fornire elementi utili agli inquirenti per l’individuazione dei malviventi.