Campania, quattro candidati “impresentabili”. Intanto Fico attacca: “La destra sta affondando”

Sono quattro i candidati alle Regionali in Campania giudicati “impresentabili” dalla Commissione Antimafia, perché in violazione del codice di autoregolamentazione.

Come già anticipato ieri, i nomi segnalati sono quelli di Davide Cesarini (lista Democrazia Cristiana con Rotondi, Centro per la Libertà), Luigi Pergamo (Pensionati Consumatori , Cirielli Presidente), Maria Grazia Di Scala (Casa Riformista per la Campania) e Pierpaolo Capri (Unione di Centro). Dunque ce ne sono tre nelle liste che sostengono Edmondo Cirielli e uno in una lista che sostiene Roberto Fico. Questo non vuol dire che siano esclusi dalla competizione elettorale perché la decisione finale resta politica.

Fico ieri ha sbottato in merito all’affaire barca e al presunto ormeggio abusivo che lo ha catapultato nell’occhio del ciclone: “La verità è che la destra sta affondando e le interrogazioni dovrebbero essere usate con più serietà. Basterebbe dire che da presidente della Camera ho rinunciato a 700mila euro di indennità”. Ieri a Napoli è arrivata Arianna Meloni, capo segreteria di Fratelli d’Italia nonché sorella della premier Giorgia: “Siamo abituati a smentire i pronostici – ha detto la sorella della premier -. Edmondo Cirielli è un grande candidato, ce la possiamo fare”.